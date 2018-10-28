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Итоги дня АХЛ для россиян: 1-я победа Самсонова, результативная серия Гурьянова

Итоги дня АХЛ для россиян: 1-я победа Самсонова, результативная серия Гурьянова
Хоккей / НХЛ

Сегодня в Американской хоккейной лиге было сыграно 13 матчей, в которых приняли участие восемь российских хоккеистов.

Голкипер Илья Самсонов отразил 19 бросков по воротам и в серии буллитов одержал первую победу за океаном. Нападающий Денис Гурьянов набрал очки в седьмом матче подряд. В этом сезоне на его счету 10 (6+4) очков в девяти играх. Форвард Максим Летунов набрал 2 (1+1) очка в матче, а Александр Волков и Радель Фазлеев сделали по результативной передаче.

ВратарьКлубСейвыы%ОБСчёт
Самсонов«Хёрши»19 из 2286,34:3 Б
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Тренин (н)«Милуоки»0+0060
Абрамов (н)«Кливленд»0+002+1
Волков (н)«Сиракьюз»0+121-1
Рубцов (н)«Лихай Вэлли»0+0010
Фазлеев (н)«Лихай Вэлли»0+100+1
Гурьянов (н)«Техас»0+101-2
Летунов (н)«Сан-Хосе»1+103+2
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