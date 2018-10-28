Итоги дня АХЛ для россиян: 1-я победа Самсонова, результативная серия Гурьянова

Сегодня в Американской хоккейной лиге было сыграно 13 матчей, в которых приняли участие восемь российских хоккеистов.
Голкипер Илья Самсонов отразил 19 бросков по воротам и в серии буллитов одержал первую победу за океаном. Нападающий Денис Гурьянов набрал очки в седьмом матче подряд. В этом сезоне на его счету 10 (6+4) очков в девяти играх. Форвард Максим Летунов набрал 2 (1+1) очка в матче, а Александр Волков и Радель Фазлеев сделали по результативной передаче.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвыы
|%ОБ
|Счёт
|Самсонов
|«Хёрши»
|19 из 22
|86,3
|4:3 Б
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Тренин (н)
|«Милуоки»
|0+0
|0
|6
|0
|Абрамов (н)
|«Кливленд»
|0+0
|0
|2
|+1
|Волков (н)
|«Сиракьюз»
|0+1
|2
|1
|-1
|Рубцов (н)
|«Лихай Вэлли»
|0+0
|0
|1
|0
|Фазлеев (н)
|«Лихай Вэлли»
|0+1
|0
|0
|+1
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|0+1
|0
|1
|-2
|Летунов (н)
|«Сан-Хосе»
|1+1
|0
|3
|+2