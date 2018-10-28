Итоги дня АХЛ для россиян: 1-я победа Самсонова, результативная серия Гурьянова

Сегодня в Американской хоккейной лиге было сыграно 13 матчей, в которых приняли участие восемь российских хоккеистов.

Голкипер Илья Самсонов отразил 19 бросков по воротам и в серии буллитов одержал первую победу за океаном. Нападающий Денис Гурьянов набрал очки в седьмом матче подряд. В этом сезоне на его счету 10 (6+4) очков в девяти играх. Форвард Максим Летунов набрал 2 (1+1) очка в матче, а Александр Волков и Радель Фазлеев сделали по результативной передаче.

Вратарь Клуб Сейвыы %ОБ Счёт Самсонов «Хёрши» 19 из 22 86,3 4:3 Б