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Три очка Иржи Секача помогли «Ак Барсу» победить «Адмирал»

Три очка Иржи Секача помогли «Ак Барсу» победить «Адмирал»
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла во Владивостоке и закончилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.

Хозяевам удалось открыть счёт на шестой минуте стартового отрезка, когда Карел Кубат удачно сыграл на добивании. Однако в дальнейшем успех праздновали только гости. В самом начале второго периода Иржи Секач удачно сыграл на пятаке, переправив шайбу в ворота Никиты Серебрякова. На 39-й минуте Рафаэль Батыршин во второй раз огорчил стража ворот приморского клуба, а в середине третьего периода Роб Клинкхаммер выиграл дуэль у Серебрякова, убежав «один в ноль». Артём Лукоянов, идеальным броском поразивший ворота «Адмирала» за три минуты до конца матча, увеличил перевес казанского клуба. А точку в матче поставил Секач, оформивший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2018, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
1 : 5
1:0, 0:2, 0:3
Ак Барс
Казань
1:0 – Кубат (Мерескин) – 05:30 (5x5), 1:1 – Секач (Ландер, Постма) – 20:37 (5x4), 1:2 – Батыршин (Ландер, Секач) – 38:08 (5x5), 1:3 – Клинкхаммер (Постма, Педан) – 47:41 (5x5), 1:4 – Лукоянов (Потапов) – 56:49 (5x5), 1:5 – Секач (Ландер, Азеведу) – 59:12 (5x5)

Самым результативным игроком матча стал Иржи Секач, набравший 3 (2+1) балла, ассистентский хет-трик на счету Антона Ландера.

Обзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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