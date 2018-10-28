Три очка Иржи Секача помогли «Ак Барсу» победить «Адмирал»

«Ак Барс» победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла во Владивостоке и закончилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.

Хозяевам удалось открыть счёт на шестой минуте стартового отрезка, когда Карел Кубат удачно сыграл на добивании. Однако в дальнейшем успех праздновали только гости. В самом начале второго периода Иржи Секач удачно сыграл на пятаке, переправив шайбу в ворота Никиты Серебрякова. На 39-й минуте Рафаэль Батыршин во второй раз огорчил стража ворот приморского клуба, а в середине третьего периода Роб Клинкхаммер выиграл дуэль у Серебрякова, убежав «один в ноль». Артём Лукоянов, идеальным броском поразивший ворота «Адмирала» за три минуты до конца матча, увеличил перевес казанского клуба. А точку в матче поставил Секач, оформивший дубль.

Самым результативным игроком матча стал Иржи Секач, набравший 3 (2+1) балла, ассистентский хет-трик на счету Антона Ландера.

Обзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.