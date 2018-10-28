Тихонов: интересно видеть в КХЛ команды из Европы или даже Японии

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от вынесенного матча со «Слованом» в Вене.

«Чувствуется, что Вена — красивый европейский город, хотелось бы сюда вернуться. Всегда интересно увидеть мир, поиграть в другой стране. Увидеть, какой интерес к хоккею у людей, показать себя и КХЛ. Я люблю Венецию, правда, не знаю, куда там арену поставить. Хочется, чтобы в лиге было больше команд, в том числе иностранцев. Чем больше игроков из разных стран, тем выше уровень КХЛ. Интересно, когда есть команды из центра Европы, Китая или даже из Японии.



Мотивирует ли, что ЦСКА забросил «Словану» девять шайб? Мы больше смотрим на себя. У нас в последнее время шайба не идёт в ворота. Ну что ж, будем брать с ЦСКА пример. Главное, победа. Моментов у нас много, нужно относиться к ним более ответственно. Надеюсь, сегодня люди придут и мы покажем красивый хоккей», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.