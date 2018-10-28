Павел Дацюк не сыграет со «Слованом» в Вене

Нападающий СКА Павел Дацюк пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом» в рамках KHL World Games из-за микротравмы. Игра состоится сегодня, 28 октября, в Вене. Начало — в 19:00 мск.

«Сегодня не сыграю. У меня травма», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

В этом сезоне 40-летний нападающий забросил четыре шайбы и сделал 16 результативных передач в 21 матче регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «+9». В среднем за матч опытный форвард проводил на льду 17 минут 39 секунд. Дацюк является третьим бомбардиром команды Ильи Воробьёва, уступая только Патрику Херсли и Никите Гусеву.

Напомним, в первом матче KHL World Games московский ЦСКА разгромил «Слован» со счётом 9:0.