Билялетдинов: временной режим для «Ак Барса» был не очень удобный

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после победы (5:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом».

«Откровенно говоря, мы усердно готовились к матчу. В предыдущей игре «Адмирал» сыграл хорошо и результативно. Временной режим для нас был не очень удобным, но ребята сработали хорошо. У нас сложилось то, что мы планировали.

Мы всегда говорим, что надо играть дисциплинированно, чтобы не было «дешёвых» удалений. Сегодня их не было. Но не могу сказать, что не было борьбы – обе команды хотели выиграть, но действовали чисто», — цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба.

Самым результативным игроком матча стал Иржи Секач, набравший 3 (2+1) балла, ассистентский хет-трик на счету Антона Ландера.