Тихонов: Питер — это русский Монреаль, ему нужна арена на 20 тысяч

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от матча на открытом воздухе с ЦСКА и рассказал, как относится к идее строительства новой арены в Санкт-Петербурге.

«Когда-то в Пензе я играл за «Дмитров». Холод был — минус 30 градусов, играли в каком-то ангаре. Мазали вазелин на лицо, все открытые места в шлемах закрывал. Так что теперь я готов к матчу на открытом воздухе. Идея игры с ЦСКА на «Крестовском» отличная. Год назад мы играли в Хельсинки, была отличная атмосфера. Наши болельщики не хуже. Уверен, что будут кричать, поддерживать.

В Петербурге всегда аншлаги, так что строительство новой арены оправдано. Разница между 12 и 20 тысячами есть. Ты выходишь на лёд, сразу видно, какого масштаба стадион. В том же Монреале это чувствуется. Где русский Монреаль? Конечно, в Питере!» — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.