Светлов — об 1:5: счёт не по игре, «Адмирал» может занести матч себе в копилку

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился впечатлениями после проигрыша (1:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом».

«Мы неплохо играли, хорошо смотрелись, и я считаю, что первые два периода была равная игра. Да, инициативой, конечно, соперник владел, мастерство сказывается. Считаю, 1:5 — не совсем по игре счёт. Мы сделали пару ошибок, соперник очень здорово ими воспользовался, забил красивые голы. Ошибки есть, они у нас постоянно присутствуют, к сожалению. Расплачиваемся голами.

Тем не менее, считаю, игра была неплохой, можно занести её себе в копилку. В плане самоотдачи всё было хорошо, соперник обыграл нас за счет мастерства", — цитирует Светлова официальный сайт клуба.