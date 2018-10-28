Черников: «Ак Барс» сыграл в свой хоккей – строго в обороне и забил свои моменты

Нападающий «Адмирала» Александр Черников поделился впечатлениями после проигрыша (1:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом».

«В третьем периоде мы где-то теряем концентрацию. Сегодня тренер нас предупреждал, что два периода соперник по центру отдавал передачи, и в третьем в итоге было то же самое… Видимо, где-то мы не прислушались к словам тренера и соперники нас наказали за это. Возможно, сил просто не хватает в третьем периоде, не знаю. Нужно сесть и подумать.



И навала особого не получилось, как хотелось бы. Трудно сказать, с чем это связано. Где-то, видимо, не до конца понимаем ответственность, которая лежит на нас. Казань сыграла в свой хоккей – строго в обороне и забили свои моменты. Уже через два часа вылетаем на выезд… Впереди три сложных матча. У нас нет простых игр, поэтому нам не привыкать. Будем биться», — цитирует Черникова официальный сайт клуба.