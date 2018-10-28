Емелин: не хватает антуража НХЛ, этих огромных арен, есть небольшая ностальгия

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин рассказал об адаптации к игре в КХЛ.

«Не вижу смысла жалеть, что не подписал контракт с „Вашингтоном“. Что сделано то сделано. У меня соглашение с „Авангардом“. Если в будущем поступит предложение, я его, конечно, рассмотрю. Но глупо сейчас загадывать и говорить, что обязательно вернусь в НХЛ. У меня контракт еще на три года. Что будет через три года, никто не сможет сказать. Да, мне не удалось выиграть Кубок Стэнли. Но это было хорошее время, о котором у меня немало приятных воспоминаний.

У меня семья за океаном — вот по ним я больше всего скучаю. И, конечно, немного не хватает антуража НХЛ, этих огромных арен. Есть небольшая ностальгия, с теплотой вспоминаю Нэшвилл и особенно Монреаль, невероятно хоккейный город, но всё-таки теперь уже это другая страница карьеры. И мысли немного о другом.

Не сказать, что я прямо скучаю по маленьким площадкам, но в КХЛ приходится перестраиваться. Вроде всего два метра дополнительных с каждой стороны, но пространства сразу намного больше, из-за этого сложнее ловить оппонентов на чистом льду. Я люблю борьбу, она держит в ритме, а в НХЛ её всегда хватало», — цитирует Емелина официальный сайт НХЛ.