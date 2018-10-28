«Автомобилист» — «Спартак: стали известны составы команд

Стали известны составы на матч «Автомобилиста» со «Спартаком», который состоится сегодня, 28 октября, в Екатеринбурге, информируют команды в «Твиттере». Начало – в 15:00 мск.

«Автомобилист»:



Коварж (Сохатский);

Гуркин — Мамкин, Доус — Да Коста — Голышев;

Лямин— Егоршев, Белоусов — Паре — Секстон;

Василевский— Трямкин, Хрипунов— Грачёв — Литовченко;

Мишарин— Валитов, Обидин — Рассейкин— Миловзоров.

«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Калинин – Гончаров, Филатов – Зубов – Хохлачёв;

Григорьев – Кутейкин, Лисин – Ганзл – Даугавиньш;

Провольнев– Дыбленко, Карсумс – Максвелл – Косов;

Осипов, Никонцев – Шашков– Талалуев, Круженков.

Вернулись в состав команды Алексея Жамнова в линию обороны Владислав Провольнев и Александр Осипов. Тринадцатым форвардом заявлен Егор Круженков.