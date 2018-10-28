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«Автомобилист» — «Спартак: стали известны составы команд

«Автомобилист» — «Спартак: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы на матч «Автомобилиста» со «Спартаком», который состоится сегодня, 28 октября, в Екатеринбурге, информируют команды в «Твиттере». Начало – в 15:00 мск.

«Автомобилист»:

Коварж (Сохатский);
Гуркин — Мамкин, Доус — Да Коста — Голышев;
Лямин— Егоршев, Белоусов — Паре — Секстон;
Василевский— Трямкин, Хрипунов— Грачёв — Литовченко;
Мишарин— Валитов, Обидин — Рассейкин— Миловзоров.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Филатов – Зубов – Хохлачёв;
Григорьев – Кутейкин, Лисин – Ганзл – Даугавиньш;
Провольнев– Дыбленко, Карсумс – Максвелл – Косов;
Осипов, Никонцев – Шашков– Талалуев, Круженков.

Вернулись в состав команды Алексея Жамнова в линию обороны Владислав Провольнев и Александр Осипов. Тринадцатым форвардом заявлен Егор Круженков.

Фёдор Малыхин, Максим Тальбо и Илья Крикунов помещены в список травмированных
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