Емелин: силовые приёмы нужно применять вовремя, они могут перевернуть встречу

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин рассказал, как относится к силовому стилю хоккея.

«У меня, пожалуй, другое отношение к силовым приёмам. Не такое, как у Задорова. Да, у меня всегда было много хитов. Только в последнем сезоне поменьше, но там это было связано с системой — »Нэшвилл" играл по схеме «1-3-1», в которой левый защитник оставался последним и должен был подбирать шайбы. А я как раз играл слева. Так вот, я очень просто отношусь к хитам. Это неотъемлемая часть игры, технический такой компонент, позволяющий отобрать шайбу. Хотя нельзя не признать, что силовые приемы могут порой оказывать влияние на ход матча. Потому их и нужно применять вовремя и по месту. Иногда удачный хит может перевернуть встречу. Когда у команды игра не получается, ей нужна встряска. Силовой приём как раз может быть такой встряской. Бывает, поймаешь кого-нибудь, и команду сразу не узнать. Такие вещи держишь в уме", — цитирует Емелина официальный сайт НХЛ.