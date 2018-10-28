Пашков: время для нынешнего «Динамо» уходит, да и Крикунов не становится моложе

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о нынешнем положении дел в московском «Динамо». По ходу сезона Владимира Воробьёва на посту главного тренера сменил Владимир Крикунов.



«Уже говорил, что молодой тренер Владимир Воробьёв оказался в «Динамо» на очень тяжёлом отрезке в жизни клуба, если не самом тяжёлом. Что-то у Воробьёва получилось, крушения удалось избежать. Но не его вина, а его беда в том, что выправить динамовский курс так и не удалось, тем более что тренер в клубе сидит лишь на вершине всего айсберга.



Владимир Крикунов — специалист опытный, старой школы. Ему нужна как минимум одна пауза на Евротур, чтобы скорректировать курс этого корабля, тем более что Воробьёв рядом, вся информация о команде у него есть. Но время для «Динамо» уходит, да и Крикунов не становится моложе», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.



«Динамо» на сегодня занимает 10-е место в Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на два очка.

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