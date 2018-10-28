Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Барыс» обыграл «Сибирь», продлив победную серию до пяти матчей

«Барыс» обыграл «Сибирь», продлив победную серию до пяти матчей
Хоккей / КХЛ

«Барыс» встречался с «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Астане и закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Клуб из Астаны забросил две шайбы в ходе первого периода, в обоих случаях хозяева реализовали большинство. Сначала отличился Брэндон Боченски, затем – Патрис Кормье. «Сибири» потребовалось полторы минуты во втором периоде, чтобы восстановить паритет стараниями Александра Шарова и Глеба Зырянова. Впрочем, концовка игрового отрезка оказалась за хозяевами, в составе которых заброшенными шайбами отметились Роман Старченко и Кёртис Валк. Окончательный счёт установил Даррен Диц, поразивший ворота соперника в заключительном периоде.

«Барыс» продлил победную серию до пяти матчей, подопечные Александра Андриевского проиграли во второй раз в трёх последних встречах.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2018, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
5 : 2
2:0, 2:2, 1:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Боченски (Валк, Бойд) – 08:32 (5x4), 2:0 – Кормье (Старченко, Петерссон) – 19:45 (5x4), 2:1 – Шаров (Пельтола) – 33:22 (5x5), 2:2 – Зырянов (Алексеев, Бертран) – 34:59 (5x5), 3:2 – Старченко (Семёнов, Петерссон) – 36:14 (5x5), 4:2 – Валк (Михайлис) – 37:41 (5x5), 5:2 – Диц (Старченко, Кормье) – 51:51 (5x5)
Тренеры, пробившиеся в КХЛ из низов. Где они только не работали
Кто-то тренировал детей, другие начинали работу в Корее.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент