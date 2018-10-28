«Барыс» обыграл «Сибирь», продлив победную серию до пяти матчей

«Барыс» встречался с «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Астане и закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Андрея Скабелки.

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Клуб из Астаны забросил две шайбы в ходе первого периода, в обоих случаях хозяева реализовали большинство. Сначала отличился Брэндон Боченски, затем – Патрис Кормье. «Сибири» потребовалось полторы минуты во втором периоде, чтобы восстановить паритет стараниями Александра Шарова и Глеба Зырянова. Впрочем, концовка игрового отрезка оказалась за хозяевами, в составе которых заброшенными шайбами отметились Роман Старченко и Кёртис Валк. Окончательный счёт установил Даррен Диц, поразивший ворота соперника в заключительном периоде.



«Барыс» продлил победную серию до пяти матчей, подопечные Александра Андриевского проиграли во второй раз в трёх последних встречах.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.