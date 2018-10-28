Ковалёв: порой казалось, что Ягр способен в любой момент обвести всех соперников

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, известный в прошлом нападающий Алексей Ковалёв рассказал о значимости импровизации в хоккее и высоко оценил легендарного чешского форварда Яромира Ягра.



«Однажды у меня спросили, насколько важна импровизация и креативность в игре. Я ответил, что в этом вся соль хоккея. Конечно, можно все 60 минут носиться по льду в надежде забить гол «на дурака». Быстро беги, топчи всех вокруг, заноси шайбу. Но вряд ли хоккеисты получают от этого удовольствие. Все хотят разыграть красивую комбинацию, отдать умный пас.



Ягр? Если мы говорим о технике, то Яромир обладал всем — и шайбу мог подержать, и обыграть умел красиво, на паузе. Ягр сам по себе здоровый. Иногда складывалось впечатление, что он может взять шайбу и обвести всю чужую команду в любой момент», — приводит слова Ковалёва официальный сайт НХЛ.

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