Гол Кемппайнена принёс «Салавату Юлаеву» домашнюю победу над «Витязем»

«Салават Юлаев» и «Витязь» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Уфе и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



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Первой заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать до 33-й минуты, когда Вячеслав Основин реализовал большинство и вывел хозяев вперёд. Гостям потребовалось чуть более трёх минут, чтобы сравнять счёт усилиями Артёма Швец-Рогового. Уфимцы снова вышли вперёд на старте третьей 20-минутки, после того как Йоонас Кемппайнен реализовал численный перевес, и этот результат сохранился до финальной сирены. Капитан хозяев Антон Бурдасов получил дисциплинарный штраф во втором периоде за атаку в область головы.

«Салават» одержал вторую победу подряд, в свою очередь, подопечные Валерия Белова продлили серию поражений до четырёх встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.