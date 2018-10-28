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Гол Кемппайнена принёс «Салавату Юлаеву» домашнюю победу над «Витязем»

Гол Кемппайнена принёс «Салавату Юлаеву» домашнюю победу над «Витязем»
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» и «Витязь» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Уфе и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Первой заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать до 33-й минуты, когда Вячеслав Основин реализовал большинство и вывел хозяев вперёд. Гостям потребовалось чуть более трёх минут, чтобы сравнять счёт усилиями Артёма Швец-Рогового. Уфимцы снова вышли вперёд на старте третьей 20-минутки, после того как Йоонас Кемппайнен реализовал численный перевес, и этот результат сохранился до финальной сирены. Капитан хозяев Антон Бурдасов получил дисциплинарный штраф во втором периоде за атаку в область головы.

«Салават» одержал вторую победу подряд, в свою очередь, подопечные Валерия Белова продлили серию поражений до четырёх встреч.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2018, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2 : 1
0:0, 1:1, 1:0
Витязь
Московская область
1:0 – Основин (Ткачёв, Арзамасцев) – 32:11 (5x4), 1:1 – Швец-Роговой (Стасенко, Кокарев) – 35:30 (5x5), 2:1 – Кемппайнен (Хартикайнен, Умарк) – 41:24 (5x4)
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