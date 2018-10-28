Белов: «Витязь» создал достаточное количество моментов, но не реализовал их

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:2). Подмосковный клуб потерпел четвёртое поражение подряд, в то время как соперник выиграл второй матч подряд.



«Сегодня мы смотрелись лучше, чем во всей выездной серии. В принципе всё было для того, чтобы взять хоть какие-то очки. К сожалению, не сработало большинство, совсем недавно с этим не было никаких проблем, но в последних играх как отрубило. Сегодня создали достаточно моментов, но не реализовали. Поедем домой, надо заканчивать эту неудачную серию, будем готовиться», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Витязь» занимает седьмое место в Западной конференции.