Лукин: «Салават» перетерпел «Витязь», изначально матч складывался не так хорошо

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Лукин подвёл итоги матча с «Витязем» (2:1).



«Сыграли хорошо, перетерпели соперника, игра изначально складывалась не очень хорошо. Забили свои голы, в обороне сыграли строже, главное, одержали победу и набрали два очка. После первого периода добавили в активности, стали играть строже в обороне, быстро переходить в контратаки, шайбу держали в зоне атаки, из-за этого пошла игра.



Хватит ли сил на завтрашнюю игру с «Динамо»? Да, конечно, сил много, будем стараться биться и так же выигрывать.



Первый матч за родной «Салават Юлаев»? Только положительные эмоции, ребята поддержали перед игрой, чтобы мандража не было. Вроде сыграл нормально. Мандраж, конечно, был перед игрой на таком уровне, надеюсь, что справился.



Легче ли после дебюта? Есть такое, психологически и эмоционально легче становится», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

Тренеры, пробившиеся в КХЛ из низов. Где они только не работали Кто-то тренировал детей, другие начинали работу в Корее.