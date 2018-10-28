Цулыгин: у «Салавата» предусмотрены штрафы за неоправданные удаления

Наставник «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги домашнего матча с «Витязем» (2:1).



«Игра была очень тяжёлая, победа трудовая и самое главное командная. Выстояли в меньшинстве и забили в большинстве, в этом плане ребята молодцы. Большое спасибо болельщикам, очень здорово поддерживали, помогли эмоционально команде выстоять, выйти вперёд и выиграть матч.



Удаление Бурдасова? Было оно или нет, решат судьи, потому что «5+20» не дают просто так, они разберутся и уже завтра утром вынесут вердикт. Естественно, сами посмотрим на видео, что там было.



Будет ли штраф? Штрафы всегда предусмотрены за неоправданные удаления.



Игра Лукина? По одной игре рано оценивать, сегодня он сыграл как нужно, никаких отрицательных моментов по нему нет. Посмотрим, что будет дальше, потому что одна игра ни о чём ещё не говорит.



Будет ли кто-то ещё вызван из «Тороса»? Мы всех ребят просмотрим, которые играют в «Торосе», периодически даём им шансы, если есть возможность и когда нам надо, чтобы какая-то свежесть была в команде



Отдохнёт ли Метсола? В «Амуре» он практически не отдыхал. Мы увидим, когда он устанет, с ним будем общаться, тогда и отдохнёт», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

Видео удаления Бурдасова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.