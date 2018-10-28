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Основин – о первой шайбе: бросил по воротам в большинстве – удачно получилось

Основин – о первой шайбе: бросил по воротам в большинстве – удачно получилось
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Основин подвёл итоги матча с «Витязем» (2:1), в которой ему удалось отметиться первым результативным броском в составе уфимцев.

«Первая шайба за клуб? Просто в большинстве получил шайбу, бросил по воротам, удачно получилось, забил гол. Насколько важной она получилась? Обе шайбы важные, долго не могли открыть счёт. Выиграли за счёт этого, большое спасибо Юхе и болельщикам.

Почему в третьем периоде действовали активнее? Я не скажу, что именно в третьем периоде мы действовали активнее, просто так получилось.

Успеем восстановиться к завтрашней игре? Да, сейчас пойдём восстанавливаться, всё будет хорошо», — передаёт слова Основина корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

Видео гола Основина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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