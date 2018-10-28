«Слован» — СКА: в заявку «армейцев» попал защитник Рундблад

Стал известен состав СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом», который состоится в Вене, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



В составе питерского клуба появился защитник Давид Рундблад. Шведский хоккеист, не выходивший в основе с 26 сентября, проведёт свой третий матч в сезоне.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков – Херсли, Гусев – Коскиранта – Карпов;

Зубарев – Зуб, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;

Хафизуллин – Рундблад, Дергачёв – Мальцев – Плотников;

Земченок Ли – Каблуков – Кетов, Тихонов.



Матч «Слован» — СКА начнётся в 19:00 мск. В пятницу, 26 октября, клуб из Братиславы уступил в столице Австрии ЦСКА со счётом 0:9.

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