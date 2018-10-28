Дубль Йенсена помог «Йокериту» обыграть «Северсталь» в Таллине

«Йокерит» встречался с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Таллине и завершилась в пользу номинальных хозяев со счётом 3:2.



Подопечные Лаури Марьямяки открыли счёт в концовке первого периода усилиями Йона Нормана. После второго перерыва преимущество финского клуба укрепил Никлас Йенсен, однако череповецкий клуб сумел отыграть одну шайбу благодаря результативному броску Станислава Калашникова. В концовке гости сравняли счёт усилиями Дениса Куляша, на что финская команда ответила ещё одним голом Енсена.

26 октября «Йокерит» обыграл московский «Спартак» со счётом 4:3 ОТ. Эта игра также проходила в столице Эстонии.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.