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Дубль Йенсена помог «Йокериту» обыграть «Северсталь» в Таллине

Дубль Йенсена помог «Йокериту» обыграть «Северсталь» в Таллине
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» встречался с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Таллине и завершилась в пользу номинальных хозяев со счётом 3:2.

Подопечные Лаури Марьямяки открыли счёт в концовке первого периода усилиями Йона Нормана. После второго перерыва преимущество финского клуба укрепил Никлас Йенсен, однако череповецкий клуб сумел отыграть одну шайбу благодаря результативному броску Станислава Калашникова. В концовке гости сравняли счёт усилиями Дениса Куляша, на что финская команда ответила ещё одним голом Енсена.

26 октября «Йокерит» обыграл московский «Спартак» со счётом 4:3 ОТ. Эта игра также проходила в столице Эстонии.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2018, воскресенье. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 2
1:0, 0:0, 2:2
Северсталь
Череповец
1:0 – Норман (О'Нилл, Кивистё) – 17:00 (5x5), 2:0 – Йенсен (Грант, Йенсен) – 51:00 (5x5), 2:1 – Калашников (Лапин, Гераськин) – 52:01 (5x5), 2:2 – Куляш (Лекомцев, Трубачёв) – 58:44 (6x5), 3:2 – Йенсен (Йормакка, Грант) – 59:25 (5x5)
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