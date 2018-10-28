На матчи СКА и сборной России на «Крестовском» хотят продать по 70 тыс. билетов

Вице-президент СКА и член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг рассказал о подготовке к матчам на открытом воздухе на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

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«Подготовка к матчам на открытом воздухе идёт в соответствии с нашей дорожной картой. Идём на 70 тысяч билетов, хотим установить рекорд и провести матчи на высочайшем уровне, чтобы это событие прогремело на весь мир. В течение двух недель билеты будут в продаже», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

СКА и ЦСКА проведут матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на футбольном стадионе 22 декабря, а сборная России встретится с финнами 16 декабря в рамках Евротура.