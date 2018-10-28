Р. Ротенберг: дерби СКА — ЦСКА — это наше «эль класико»

Вице-президент СКА и член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг поделился мнением о предстоящих матчах сборной России и СКА на открытом воздухе, которые пройдут в декабре на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«У нас большой опыт, мы собираем полный «Ледовый» вне зависимости от соперника. Так что за посещаемость не боимся. Матчи сборной России — это общее событие для всей страны, мы рассчитываем, что болельщики приедут со всех городов. Ну а дерби СКА — ЦСКА это уже наше «эль-класико», которое тоже привлекает болельщиков. Уверен, билеты на обе игры будут проданы на сто процентов», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.