Матчи СКА и сборной России на «Крестовском» пройдут под закрытой крышей

Вице-президент СКА и член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг рассказал об особенностях проведения матчей сборной России и СКА на открытом воздухе, которые пройдут в декабре на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Крыша «Крестовского» на матчах СКА и сборной России будет закрыта, так что у нас нет никакой зависимости от погоды. Это большой плюс. Когда мы проводили матч на открытом воздухе на Красной площади, то с Матчем звёзд нам сильно повезло в плане погоды. Жарко на «Крестовском» тоже не будет, это самая современная арена в мире, никаких технических проблем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

СКА и ЦСКА проведут матч 22 декабря, а сборная России встретится с финнами 16 декабря.