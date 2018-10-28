Непростой формат переговоров между ограниченно свободным агентом Вильямом Нюландером и клубом «Торонто Мэйпл Лифс» может привести к тому, что в борьбу за нападающего включатся другие команды. Среди главных претендентов — «Лос-Анджелес Кингз» и «Каролина Харрикейнз».
«У «Кингз» нынешней осенью возникли серьёзные проблемы с атакой и вратарём. Несколько американских СМИ предположили, что «Лос-Анджелес» ради Нюландера может расстаться со звёздным защитником Алеком Мартинесом. «Каролина» может предложить «Торонто» кого-то из троицы Джейкоб Славин, Бретт Песке или Джастин Фолк», — пишет шведское издание Expressen.
«В очереди за Нюландером стоит 12-15 клубов НХЛ. Мэттьюс недавно получил травму, поэтому что-то должно произойти», — сказал известный в прошлом нападающий, а ныне ведущий Hockey Night In Canada Ник Кипреос.
Напомним, что «Лос-Анджелес» занимает последнее место в лиге по средней результативности (1,8 гола за матч).
Команда Ковальчука может вступить в борьбу за Нюландера