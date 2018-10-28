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«Торпедо» одержало выездную победу над «Авангардом»

«Торпедо» одержало выездную победу над «Авангардом»
Хоккей / КХЛ

«Авангард» встречался с «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоялся в Балашихе и закончился со счётом 3:1 в пользу подопечных Дэвида Немировски.

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Первые два периода завершились без заброшенных шайб, а в первой половине третьего игрового отрезка гости сумели пробить голкипера «ястребов» Игоря Бобкова благодаря точным броскам Дамира Жафярова и Роберта Саболича. Омичи сумели отыграть одну шайбу за счёт гола Кирилла Петрова, который отличился на 52-й минуте. В концовке все вопросы о победителе встречи снял Михаил Варнаков, отправивший шайбу в пустые ворота.

«Торпедо» одержало вторую победу подряд, а омская команда, в свою очередь, прервала серию из побед.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2018, воскресенье. 16:30 МСК
Авангард
Омск
1 : 3
0:0, 0:0, 1:3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Жафяров (Баранцев, Орлов) – 44:51 (5x5), 0:2 – Саболич (Орлов, Баранцев) – 49:35 (5x5), 1:2 – Петров (Деарне, Франсон) – 51:47 (5x5), 1:3 – Варнаков (Орлов, Галимов) – 59:01 (en)
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