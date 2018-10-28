Р. Ротенберг: атрибутика СКА продаётся в Австрии и других странах Европы

Вице-президент СКА и член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг поделился ожиданиями от вынесенного матча в Вене со «Слованом».



«Для всех вынесенные матчи в Вене и Цюрихе очень интересны. Это популяризация бренда СКА в Европе. Мы уже девять лет над этим работаем и видим результаты. У нас атрибутика продаётся во многих странах Европы, в том числе в Австрии.



У СКА на первом месте стоит результат. Кому-то из болельщиков нравится более атакующий, кому-то более оборонительный хоккей. Я бы не сказал, что тот же ЦСКА играет в незрелищный хоккей. Что касается СКА, то мы всегда выступали за комбинационный хоккей. Игра в пас — это наши традиции и истоки», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Р. Ротенберг: дерби СКА — ЦСКА — это наше «эль класико»