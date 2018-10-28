Брюклер — о 0:9 в Вене: австрийцам важнее, что это хоккей высокого уровня

Экс-вратарь «Торпедо» и «Сибири» австрийский хоккеист Бернд Брюклер поделился мнением о проведении матчей регулярного чемпионата КХЛ в Вене.



«Здорово, что такие матчи проходят в Австрии. Это отличная возможность для моих соотечественников посмотреть КХЛ, где играют в лучший хоккей в Европе. Очень приятно видеть, что к нам приехал СКА.



Разгром «Слована» от ЦСКА не слишком хорошая реклама КХЛ? Конечно, лучше смотреть равные матчи, где счёт не такой крупный, но надо помнить, что СКА и ЦСКА – топ-клубы в КХЛ и такое может случиться. Наверное, счёт был слишком разгромным, но людям в Австрии важнее, что это хоккей высокого уровня.



Думаю, включение австрийской команды в КХЛ действительно возможно, но через несколько лет. Сейчас в Вене и Австрии делают хорошую работу, чтобы наш хоккей развивался. Команда впервые осталась в EBEL, долгие годы мы вылетали из этой лиги и возвращались обратно. Надеюсь, однажды мы увидим австрийскую команду в КХЛ.



В Австрии за КХЛ непросто следить, по телевидению матчи не показывают, но хоккей развивается. Такие матчи, как в Австрии или Эстонии, помогают продвижению бренда КХЛ», — передаёт слова Брюклера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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