На вынесенные игры КХЛ продано больше билетов, чем посещаемость «Вены Кэпиталз»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвёл промежуточные итоги вынесенных матчей в Вене и рассказал о возможности вступления австрийской команды в лигу.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Проект удаётся, мы видим большой интерес. Вся пресса в Австрии позитивно отозвалась о матче «Слован» — ЦСКА. На две игры было продано свыше 11 тысяч билетов – это больше, чем средняя посещаемость клуба «Вена Кэпиталз». Эти матчи выбраны исходя из многих факторов. У лиги есть программа продвижения как на Запад, так и на Восток. Варианта переезда «Слована» в Вену нет, мы надеемся, что «Слован» продолжит играть.



Куда будет развиваться лига и будет ли клуб из Австрии – это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Мы находимся в постоянном контакте со всеми кандидатами на вступление. Клубы должны быть финансово обеспечены минимум на три года. Разделение на три дивизиона – это один из сценариев развития. С точки зрения логистики это было бы разумно. Но будущее может быть другим», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.