Чернышенко: ЦСКА в Вене зажигал так, что вся Европа вздрогнула

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился впечатлениями от вынесенных матчей в Вене. 26 октября ЦСКА разгромил «Слован» (9:0), а сегодня, 28 октября, с клубом из Братиславы встречается СКА.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«ЦСКА в Вене зажигал так, что вся Европа вздрогнула. Это повод задуматься, какая разница может быть между топ-клубами и другими командами. Но это нужно для того, чтобы показывать уровень КХЛ.



Оттолкнёт ли счёт 0:9 другие европейские клубы, которые раздумывают над вступлением в лигу? Не всё зависит только от денег. Мы делаем всё, чтобы максимально выравнять возможности клубов. Давайте подождём, когда будет введён жёсткий потолок. Посещаемость, несмотря на то что нас критиковали в начале сезона, уже вторая в истории КХЛ, и это говорит о том, что лига на правильном пути», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.