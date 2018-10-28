Фазель обсудит с Беттмэном возможность проведения игр между чемпионами КХЛ и НХЛ

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что планирует встретиться с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном и обсудить возможность проведения игр между клубами КХЛ и НХЛ.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Болельщики важны для хоккеистов, как и для всех спортсменов. Замечательно, что КХЛ стала продвигать свой бренд в Западной Европе. Да, это международная лига, в которой выступает в том числе и команда из Хельсинки, но то, что КХЛ приехала с матчами в Австрию, и вскоре поедет в Швейцарию, — это хороший шаг.



СКА или ЦСКА может сыграть с командами НХЛ? Почему нет? Болельщики очень важны, будет интересно дать им возможность посмотреть на звёзд, на хоккей такого уровня. Такие матчи были бы важным шагом ради болельщиков. Возможен ли матч чемпионов НХЛ и КХЛ? В четверг я еду в Хельсинки и буду вновь обсуждать это с Гэри Беттмэном. Мы уже много раз пытались это сделать. Посмотрите на нынешнего чемпиона – «Вашингтон», НХЛ всегда беспокоится о том, что команда может сильно измениться. Мы будем продолжать пытаться организовать такие матчи, противостояние между Европой и Северной Америкой, это было бы вызовом.



Мы работаем над тем, чтобы российские клубы принимали участие в Лиге чемпионов, пытаемся, но КХЛ говорит «нет»!», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.