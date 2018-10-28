Немировски: матч с «Авангардом» — лучший для «Торпедо» в плане командной игры

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча «регулярки» КХЛ с омским «Авангардом» (3:1).



«На мой взгляд, мы провели тяжёлый матч с хорошим соперником. Я очень доволен игрой ребят, которые действовали старательно и показали неплохой хоккей. Нельзя забывать, что для «Торпедо» матч в Балашихе стал четвёртым подряд на выезде, к тому же мы совершили длительный перелёт из Китая.



Можно сказать, что сегодняшний матч был лучшим в сезоне с точки зрения командной работы. Все игроки сражались за победный результат. После игры поздравил хоккеистов и попросил их продолжать в том же духе», — сказал Немировски на пресс-конференции после игры.



В ходе выездной серии нижегородцы обыграли «Амур» (4:3 ОТ), «Куньлунь» (2:1 Б), «Авангард» (3:1) и уступили «Адмиралу» (2:3).

Хартли: у «Авангарда» небольшая чёрная полоса в плане заброшенных шайб