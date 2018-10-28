«Филадельфия» отправила форварда Михаила Воробьёва в фарм-клуб

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Михаил Воробьёв отправлен в фарм-клуб, сообщает инсайдер телеканала NBC Джон Борук.



21-летний спортсмен ближайшее время проведёт в составе команды «Лихай Вэлли Фантомс», представляющей Американскую хоккейную лигу.



После матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:6) наставник клуба из Пенсильвании Дэйв Хекстолл публично раскритиковал россиянина.



В этой игре нападающий «лётчиков» не набрал очков, нанёс один бросок по воротам и провёл на льду 8 минут 1 секунду (1.37 – в большинстве). Воспитанник уфимского хоккея досрочно завершил игру по решению тренерского штаба.



В этом сезоне Воробьёв сыграл семь матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «0» и двух штрафных минутах.

Хэкстол: не уверен, что Воробьёв был способен вернуть «Филадельфию» в игру