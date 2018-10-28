«Слован» проиграл оба вынесенных матча в Вене с общим счётом 0:16

СКА одержал разгромную победу над «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Вене. Встреча закончилась со счётом 6:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.



Клуб из Братиславы крайней неудачно провёл оба вынесенных матча, которые прошли в столице Австрии. 26 октября подопечные Владимира Орсага были разгромлены московскими «армейцами» — 0:9. Таким образом, за две игры словацкий клуб пропустил 16 шайб и при этом не сумел ни разу поразить ворота оппонентов.



«Слован» выдал серию из четырёх поражений и остался на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, отставание от зоны плей-офф составляет одно очко. 1 ноября словацкая команда примет на своём льду хоккеистов новосибирской «Сибири».

ЦСКА опозорил «Слован» в Вене. Это реклама КХЛ или антиреклама? Команда Никитина перестаралась. 9:0 – это слишком.