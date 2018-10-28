Никита Гусев обошёл Патрика Херсли и возглавил список бомбардиров КХЛ

Нападающий СКА Никита Гусев возглавил список бомбардиров Континентальной хоккейной лиги.



Таблица бомбардиров КХЛ



26-летний форвард записал на свой счёт три результативные передачи в матче со «Слованом» (7:0), который состоялся в Вене. Теперь на счету Гусева 28 (7+21) очков, он обошёл одноклубника Патрика Херсли, который во встрече со «Слованом» отметился результативным броском – у шведа 26 (11+15) баллов.



Тройку бомбардиров лиги замыкает защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне – 25 (6+19) очков, который опережает на один балл одноклубника Линуса Виделля, у которого 12 заброшенных шайб и 12 результативных передач. На пятое место вышел форвард «Барыса» Роман Старченко, набравший 24 (10+14) очка.