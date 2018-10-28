И. Воробьёв: СКА было интересно сыграть на олдскульной арене в Вене

Главный тренер СКА Илья Воробьёв прокомментировал победный результат в вынесенном матче в Вене со «Слованом» (7:0).



«Спасибо организаторам, что сделали матч КХЛ в таком красивом городе, как Вена. Спасибо болельщикам, что пришли. Это очень важно для развития лиги. Хорошую игру мы провели, команда работала в две стороны. Не думаю, что атмосфера сильно повлияла на результат, мы готовимся к каждому матчу, и мы пытались зацепиться за позитив. Было интересно здесь сыграть, арена олдскульная, я на таких играл в Германии 15 лет назад», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

В составе клуба из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Патрик Херсли, Ярко Коскиранта, Сергей Плотников (дважды), Динар Хафизуллин, Андрей Кузьменко и Олег Ли. Никита Гусев записал на свой счёт ассистентский хет-трик. Голкипер номинальных гостей Магнус Хелльберг отыграл на ноль, отразив 30 бросков.