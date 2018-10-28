Дацюк – о разгромной победе над «Слованом»: меня не было и якоря нет

Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал победу над «Слованом» (7:0) в вынесенном матче в Вену, который он пропустил из-за травмы.

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«Чемпионат мира в Вене не вспоминал, совсем другая атмосфера, но тоже было приятно. Много зрителей пришло, это классно. Это новый опыт, пусть и есть куда улучшать. Мы играем не ради городов, а ради болельщиков. У хоккеистов не так много времени, чтобы гулять. Я был во многих городах, но мало что видел.



Насчёт травмы говорить не хочу. На лёд я и сегодня выходил, и завтра будет тренировка, но когда буду играть – не знаю. Почему СКА прорвало? Меня не было, и якоря нет», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

СКА одержал вторую победу подряд, ранее питерцы одолели рижское «Динамо».