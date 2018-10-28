Плотников – об игре в Вене: приятно, что за СКА болеют в других странах

Нападающий СКА Сергей Плотников прокомментировал победный результат в вынесенном матче со «Слованом» (7:0) в Вене. В этой игре форвард отметился двумя заброшенными шайбами.



«Только положительные впечатления от игры в Вене. Наверное, иногда стоит переносить матчи. Приятно очутиться в новой атмосфере, когда всё по-новому это даёт дополнительные эмоции. Я слышал поддержку трибун. Очень приятно, что за СКА болеют в других странах. Наверное, нравится, как мы играем.



То, что ЦСКА забил «Словану» на два гола больше, не обидно. Главное, что победили и помогли вратарю сыграть на ноль. Не знаю, как соперник играл по сезону, так что не могу сказать, соответствует ли «Слован» уровню КХЛ», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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