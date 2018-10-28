Штепанек: «Слован» играл с лучшими клубами КХЛ, но не показал ничего

Голкипер «Слована» Якуб Штепанек поделился эмоциями после разгромного поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:7), который состоялся в Вене.



«Третий период был полной катастрофой, не знаю, что случилось с нами. Эти два матча в Вене были по-настоящему ужасными для нашей команды. Мы играли с лучшими клубами КХЛ, но не показали ничего. Общий счёт этих встреч обо всём говорит», — передаёт слова Штепанека корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



«Слован» проиграл оба вынесенных матча в Вене с общим счётом 0:16. 26 октября подопечные Владимира Орсага уступили московским «армейцам» — 0:9. Клуб из Братиславы занимает девятое место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на одно очко.

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