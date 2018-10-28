Кузьменко: некоторым в СКА, в том числе и мне, не хватает раскрепощённости

Нападающий СКА Андрей Кузьменко прокомментировал победный результат в вынесенном матче в Вене со «Слованом» (7:0).



«Тяжёлый матч, хороший соперник. До первой шайбы было непросто. Когда вторую и третью забили, стало проще, некоторые ребята раскрепостились. В Вене лёд мягкий, после пяти минут сыпется. Зато болельщики хорошие, было приятно сыграть тут и сменить обстановку.



Не считаю, что нам с Олегом Ли удалось забить из-за того, что отсутствовали Якупов, Дацюк и Прохоркин. Даже с ними в составе есть шансы, моменты. Некоторым, в том числе и мне, не хватает уверенности и раскрепощённости. Молодец Олег, поздравляю его с первой шайбой», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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