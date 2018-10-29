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Три очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» прервать серию из шести поражений

Три очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» прервать серию из шести поражений
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) в пользу хозяев. Таким образом, «Кингз» удалось прервать серию поражений из шести матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победу хозяевам принёс точный бросок защитника Алека Мартинеса за 55 секунд до конца третьего периода. Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук, набравший 3 (1+2) очка.

Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников в этом матче забросил свою первую шайбу в сезоне, а также отметился результативной передачей. На счету Павла Бучневича передача и показатель полезности «+2». Голкипер Александр Георгиев провёл матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2018, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
4 : 3
0:1, 2:1, 2:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Наместников (Бучневич) – 11:11 (5x5), 0:2 – Деанджело (Наместников, Хауден) – 27:42 (5x5), 1:2 – Браун (Ковальчук, Даути) – 31:23 (5x4), 2:2 – Ковальчук (Даути, Копитар) – 33:13 (5x4), 3:2 – Льюис (Кемпе, Ковальчук) – 50:28 (5x5), 3:3 – Спунер (Деанджело, Шей) – 55:16 (5x5), 4:3 – Мартинес – 59:05 (5x5)
«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»: Илья Ковальчук забросил третью шайбу в сезоне
«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»: Наместников забросил первую шайбу в сезоне
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