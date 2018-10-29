Три очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» прервать серию из шести поражений

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) в пользу хозяев. Таким образом, «Кингз» удалось прервать серию поражений из шести матчей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Победу хозяевам принёс точный бросок защитника Алека Мартинеса за 55 секунд до конца третьего периода. Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук, набравший 3 (1+2) очка.
Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников в этом матче забросил свою первую шайбу в сезоне, а также отметился результативной передачей. На счету Павла Бучневича передача и показатель полезности «+2». Голкипер Александр Георгиев провёл матч в запасе.