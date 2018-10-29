«Детройт» выиграл у «Далласа», «Каролина» дома уступила «Айлендерс»

«Детройт Ред Уингз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась со счётом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу хозяев. Для «Ред Уингз» эта победа стала второй в сезоне.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Энтони Манта, Тайлер Бертуцци, Йонатан Эрикссон и Джастин Абделкейдер. Форвард «Далласа» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями и окончил матч с показателем полезности «-1». Россияне Александр Радулов и Антон Худобин участие в матче не принимали.

В параллельной встрече «Каролина Харрикейнз» дома уступила «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Победную шайбу в матче записал на свой счёт защитник гостей Райан Пулок. Российские нападающие «Каролины» Андрей Свечников и Валентин Зыков очков не набрали.