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«Детройт» выиграл у «Далласа», «Каролина» дома уступила «Айлендерс»

«Детройт» выиграл у «Далласа», «Каролина» дома уступила «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

«Детройт Ред Уингз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась со счётом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу хозяев. Для «Ред Уингз» эта победа стала второй в сезоне.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Энтони Манта, Тайлер Бертуцци, Йонатан Эрикссон и Джастин Абделкейдер. Форвард «Далласа» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями и окончил матч с показателем полезности «-1». Россияне Александр Радулов и Антон Худобин участие в матче не принимали.

В параллельной встрече «Каролина Харрикейнз» дома уступила «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Победную шайбу в матче записал на свой счёт защитник гостей Райан Пулок. Российские нападающие «Каролины» Андрей Свечников и Валентин Зыков очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2018, понедельник. 00:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
4 : 2
0:1, 1:0, 3:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Смит (Линделль, Клингберг) – 11:44 (5x5), 1:1 – Манта (Нюквист, Грин) – 24:44 (5x5), 2:1 – Бертуцци (Кронвалль, Гленденинг) – 44:59 (5x5), 3:1 – Эрикссон (Ларкин, Ванек) – 49:20 (5x5), 3:2 – Факса (Клингберг, Сегин) – 59:23 (6x5), 4:2 – Абделкейдер (Дейли, Ларкин) – 59:36 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2018, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1 : 2
0:1, 1:1, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Ли (Бейли, Ледди) – 03:39 (5x4), 1:1 – Терявяйнен (Ахо, ван Римсдик) – 21:16 (5x5), 1:2 – Пулок (Бейли, Ли) – 34:35 (5x5)
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