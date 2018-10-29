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Дубль Така принёс «Вегасу» победу над «Оттавой»

Дубль Така принёс «Вегасу» победу над «Оттавой»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома в овертайме взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).

По итогам получаса игры гости повели с комфортным преимуществом в два гола — отличились Мэтт Дюшейн и Бобби Райан. Но финалисты Кубка Стэнли прошлого сезона отыгрались ещё до свистка на второй перерыв – заброшенными шайбами отметились Алекс Так и Райан Ривз. По ходу третьего периода «сенаторы» вновь вышли вперёд благодаря усилиям Райана Дзингела. Через 29 секунд Так восстановил равновесие, сделав счёт равным. А в овертайме штрафной бросок реализовал Джонатан Маршессо.

«Вегас» прервал двухматчевую серию поражений, «золотые рыцари» с 11 очками занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Оттава» (10) – 12-я на Востоке.

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НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2018, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
4 : 3
0:1, 2:1, 1:1, 1:0
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Дюшейн (Дзингел, Сеси) – 03:08 (5x5), 0:2 – Райан (Стоун, Шабо) – 28:52 (5x4), 1:2 – Так (Хаула) – 35:14 (5x5), 2:2 – Ривз (Миллер, Хаула) – 38:21 (5x4), 2:3 – Дзингел (Уайдман, Шабо) – 47:49 (5x5), 3:3 – Так (Холден) – 48:17 (5x5), 4:3 – Маршессо – 62:24 (бул)
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