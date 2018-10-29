Дубль Така принёс «Вегасу» победу над «Оттавой»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома в овертайме взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).

По итогам получаса игры гости повели с комфортным преимуществом в два гола — отличились Мэтт Дюшейн и Бобби Райан. Но финалисты Кубка Стэнли прошлого сезона отыгрались ещё до свистка на второй перерыв – заброшенными шайбами отметились Алекс Так и Райан Ривз. По ходу третьего периода «сенаторы» вновь вышли вперёд благодаря усилиям Райана Дзингела. Через 29 секунд Так восстановил равновесие, сделав счёт равным. А в овертайме штрафной бросок реализовал Джонатан Маршессо.

«Вегас» прервал двухматчевую серию поражений, «золотые рыцари» с 11 очками занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Оттава» (10) – 12-я на Востоке.