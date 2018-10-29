Форвард «Салавата» Антон Бурдасов дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов пропустит ближайший матч команды в Континентальной хоккейной лиге с московским «Динамо».



Такое решение было принято на основании удаления игрока в матче с «Витязем». Бурдасов получил «5+20» за атаку в область головы и шеи. В роли пострадавшего выступил защитник Евгений Катичев.



«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на форварда «Салавата Юлаева» Антона Бурдасова по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, на наказание по п.1.8. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Видео удаления Бурдасова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.