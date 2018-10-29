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Илья Ковальчук вошёл в число лучших хоккеистов игрового дня НХЛ

Илья Ковальчук вошёл в число лучших хоккеистов игрового дня НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига определила тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Третьей звездой дня стал нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук, который в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3) набрал 3 (1+2) очка. Этот результат стал лучшим для 35-летнего россиянина в нынешнем сезоне.

Второй звездой стал голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс, который внёс немаловажный вклад в победу над «Каролиной Харрикейнз» (2:1). Немецкий страж ворот отразил 38 бросков из 39.

Лучшим игроком дня признан нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер, который в матче с «Анахаймом» (4:3 ОТ) забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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