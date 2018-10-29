Шафигуллин: Назаров пожелал пробиться в основной состав молодёжной сборной

Нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин поделился мнением о победе над «Трактором» (4:1) и приглашении в молодёжную сборную России для подготовки к суперсерии.



«Победа над «Трактором» была очень важна для нашей команды. Во-первых, Челябинск — один из наших прямых конкурентов, во-вторых, с ним встречались в прошлом плей-офф, в-третьих, только вернулись из затяжного турне по Дальнему Востоку. Тренеры остались довольны игрой «Нефтехимика», с первых же смен мы завладели инциативой, сыграли агрессивно. В итоге вернулись в зону плей-офф.



В сборную отправился с хорошим настроением. Вылетел в Новогорск уже на следующее утро после победной игры. Как узнал о приглашении? Не так давно — в раздевалке «Нефтехимика», куда принесли письмо с вызовом. Понятное дело, обрадовался! Андрей Викторович Назаров пожелал пробиться в основной состав и хорошо отыграть серию», — приводит слова Шафигуллина Russia-Hockey.

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