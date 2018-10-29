Барков: не могу поверить, что сыграю за «Флориду» в Финляндии

Финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков поделился ожиданиями от предстоящих матчей регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (1 и 2 ноября), которые пройдут в Хельсинки.



«Эта поездка очень много значит для меня. По-моему, все билеты раскупили за десять минут. Это говорит о том, как много людей здесь любят хоккей, НХЛ. Тут все ждут эти матчи. Даже на открытую тренировку были проданы все билеты.



Я рад, что снова приехал в Финляндию. Не могу поверить, что буду играть здесь за «Флориду». Я готовлюсь провести два матча НХЛ на глазах у семьи, всей страны. Это здорово. У нас есть несколько дней, чтобы отдохнуть, привыкнуть к другому часовому поясу, подготовиться к матчам. Я знаю, что атмосфера будет великолепной — все билеты раскуплены. Здесь любят хоккей.



Одноклубникам понравится в Хельсинки. Это не Нью-Йорк и не Майами. Тут всё немного иначе. Спокойно, но Хельсинки — приятный город. Здесь много хороших ресторанов, есть что посмотреть, где погулять. И погода неплохая. Я понимаю, что здесь холодно, но канадцев этим не удивишь», — цитирует Баркова официальный сайт НХЛ.

Финансы или календарь? Что мешает провести матчи между чемпионами КХЛ и НХЛ Или Гэри Беттмэну просто это не нужно.