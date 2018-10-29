Голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик снова получил травму на тренировке

Вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик получил повреждение нижней части тела в ходе тренировки, информирует официальный сайт НХЛ со ссылкой на тренера «королей» Джона Стивенса.



«Джонатан прекрасно работал во время занятия, и ничего не предвещало беды. Мы были удивлены, когда он захромал. Видимо, что-то произошло во время тренировки», — сказал Стивенс.



Куик уже пропустил пять матчей в отрезок с 7 по 15 октября из-за травмы, полученной на тренировке. В последней игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3) ворота «королей» защищал Джек Кэмпбелл, команде удалось прервать серию из шести поражений. Нападающий Илья Ковальчук набрал 3 (1+2) балла.



В этом сезоне Куик провёл четыре матча, в которых потерпел четыре поражения. Он отразил 84,5% бросков при коэффициенте надёжности 4,55.

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