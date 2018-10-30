Оступится ли ЦСКА в игре с «Сибирью» и другие матчи дня

Сегодня, 30 октября, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт пять матчей регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Барыс» — «Адмирал»;
— «Трактор» — «Спартак»;
— СКА – «Куньлунь Ред Стар»;
— ЦСКА – «Сибирь»;
— «Динамо» Р – «Северсталь».
Принять участие в опросе также можно по ссылке.
ЦСКА в предыдущем матче, который состоялся в Вене, разгромил «Слован» (9:0), а новосибирская команда уступила в Астане «Барысу» со счётом 2:5.
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