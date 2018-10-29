Педан: во Владивостоке «Ак Барс» с самого начала играл на эмоциях

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:1) и оценил выступление команды в выездной серии.



«Всегда тяжело играть, когда другой график – матч был очень рано. Рады, что хорошо подготовились, вся команда с самого начала играла на эмоциях. Пять голов забили, один пропустили – думаю, все довольны результатом игры и всей поездкой в целом.



«Ак Барс» проиграл первый период? «Адмирал» играл дома, их гнали трибуны, они действовали на эмоциях. Это всегда так, где бы ты ни играл, утром или вечером. Я рад, что потом мы смогли использовать свои моменты и поменяли игру.



Выезд на Дальний Восток? Мне понравилось, здесь города красивые, результат тоже понравился», — приводит слова Педана официальный сайт «Ак Барса».

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